İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Elektrik sigortası patladı, 2 teknisyen hafif yaralandı

Burdur’da depremzedelerin kaldığı yurtta teknisyenler tarafından bakım yapıldığı esnada elektrik sigortası patladı,olayda 2 teknisyen yaralandı.

Burdur'da depremzedelerin kaldığı yurtta teknisyenler tarafından bakım yapıldığı esnada elektrik sigortası patladı,olayda 2 teknisyen yaralandı.


Burdur'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne ait depremzedelerin kaldığı Sefahat Kız Öğrenci Yurdunda elektrik teknisyenlerinin bakım çalışması yaptığı esnada sigorta kutusunda patlama meydana geldi. Olayda elektrik teknisyenleri Ö. A. yüzünden, E.T. İse elinden hafif şekilde yaralandı. Yaralılar yurt personelleri tarafından Burdur Devlet Hastanesi Acil Servise getirildi.


Burada yapılan tedavilerinin ardından iki teknisyen taburcu edildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.