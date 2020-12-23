Emniyet ekiplerinden 3 günde 76 araç sürücüne ceza

Burdur genelinde 496 aracın kontrol edildiği denetimde 2 araç sürücüsüne servis freni, lastikleri, dış ışık donanımından yakını ve uzağı gösteren ışıklar ile park, fren ve dönüş ışıkları noksan, bozuk veya teknik şartlara aykırı olan araçları kullanmaktan, 31 araç sürücüsüne kamyon, çekici ve otobüslerde, takoğraf bulundurmamak, kullanmamak veya kullanılır şekilde bulundurmamaktan, 15 araç sürücüsüne muayenesi yapılmamış araçla trafiğe çıkmaktan, 6 araç sürücüsüne ticari amaçla yük ve yolcu taşıyan motorlu taşıt sürücülerinin; taşıt kullanma sürelerine aykırı olarak taşıt kullanması ve bunlara taşıt kullandırılmasından, 2 araç sürücüsüne yönetmelikte belirtilen hız sınırını aşmaktan, 2 araç sürücüsüne yönetmelikte belirtilen şekilde araç ışıklarını kullanmamaktan 3 araç sürücüsüne taşıma kapasitesinin üstünde yük ya da yolcu taşımaktan 15 araç sürücüsüne ise Karayolları Trafik Kanununun diğer ilgili maddelerinden ceza yazdı. 76 araç sürücüsüne İdari Para Cezası uygulanan denetimde 27 araç da trafikten men edildi.