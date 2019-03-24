İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Engelli yaşlı adam yangında hayatını kaybetti

Burdur merkeze bağlı Düğer köyünde çıkan yangında engelli bir kişi dumandan etkilenerek yaşamını yitirdi.


Merkeze bağlı Düğer köyünde meydana gelen ev yangınında evde bulunan yatalak haldeki 85 yaşındaki Veli Özkan çıkan yangında dumandan etkilenerek hayatı kaybetti. Alınan bilgiye göre, engelli ve yatalak olarak evinde yalnız yaşayan 85 yaşındaki Veli Özkan'ın evinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Özkan'ı kurtarmak için eve girmeye çalışan köylüler, yükselen alevler nedeniyle mutfak tüpünün patlamasıyla eve giremedi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülmesine rağmen Özkan'ın dumandan etkilenerek yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayla ilgili jandarma ekipleri yangın yerinde güvenlik önlemi alırken, Burdur Cumhuriyet Savcılığı yangın yerinde soruşturma başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.