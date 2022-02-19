İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Erasmus+ Projesi ortakları Kibyra Antik Kentini gezdi

Erasmus öğrencileri ve öğretmenleri, medusa mozaği ile ünlü Kibyra Antik Kenti’ni gezdi.

Erasmus öğrencileri ve öğretmenleri, medusa mozaği ile ünlü Kibyra Antik Kenti'ni gezdi.


Acıpayam Cumhuriyet Ortaokulunun proje ortağı olduğu 'Erasmus+ Projesi' kapsamında proje ortağı İspanya, Romanya, Estonya ve Kuzey Makedonya'dan gelen öğretmen ve öğrenciler Burdur'un Gölhisar ilçesinde bulunan Kibyra Antik Kenti'ni gezdi. Gölhisar Kaymakamı Kadir Ulusoy'un ev sahipliğinde gerçekleşen ziyaret kapsamında proje ortağı öğrenci ve öğretmenleri antik kentte görev yapan uzmanların anlatımıyla geziyi tamamladı. Antik kent ziyaretine Kaymakam Ulusoy, Acıpayam Kaymakamı Mustafa Gürbüz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman İzgi ile proje ortağı öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.