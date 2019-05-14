Esnaf bütün satamadığı karpuzu dilimledi

Yaz aylarının vazgeçilmez meyvelerinden karpuzu dilim olarak satan esnaf, "Karpuzun kilosu şu an 5 TL. Bütün haliyle henüz satmıyoruz. Bütçeye uygun olsun ve vatandaşlarımız rahatlıkla alabilsin diye, dilimler halinde satışını gerçekleştiriyoruz" dedi.

Yaz aylarının vazgeçilmez meyvesi karpuz Burdur'daki semt pazar tezgahlarında yerini alırken, fiyatın yüksel olması sebebiyle dilim dilim satılıyor. Vatandaşların bütçesine uygun olması için karpuzları dilimleyerek sattıklarını belirten karpuz satıcısı Salih Çetin, "Karpuzlarımız yerli, Antalya'dan geliyor. Kilosunu şuan 5 TL'ye satıyoruz. Bütün haliyle henüz satmıyoruz. Tezgahımızda da gördüğünüz gibi yarım ve çeyrek dilimler halinde satışını gerçekleştiriyoruz. Bütçeye uygun olsun ve vatandaşlarımız rahatlıkla alabilsin diye" şeklinde konuştu.

Semt pazarlarında yeni tezgahlara çıkan yaz karpuzlarını gören Abidin Demir isimli vatandaş ise bu mevsimde karpuzun çıkmasının çok iyi olduğunu belirterek, pahalı olduğu için henüz almadığını belirtti.