İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Etli aş sofrasında yağmur duası yapıldı

Burdur’un Gölhisar ilçesine bağlı Çeşme Mahallesi sakinleri ve hayırseverlerin katkılarıyla etli aş ikramı ve devamında yağmur duası yapıldı.

Burdur'un Gölhisar ilçesine bağlı Çeşme Mahallesi sakinleri ve hayırseverlerin katkılarıyla etli aş ikramı ve devamında yağmur duası yapıldı.


Sabah erken saatlerde odun ateşi ile kazanlarda pişirilmeye başlanan etli aş; yemekli yağmur duasında katılımcılara ikram edildi. Gölhisar ilçesi, Çeşme Mahallesi sakinleri ve hayırseverlerin katkılarıyla tertiplenen etkinlikte, İlçe Müftüsü Fahri Başar ve din görevlileri tarafından dualar edildi, tekbirler getirildi, ilahiler söylendi.


Odun ateşinde pişen etli aş ikramında sonra katılımcılar ellerini semaya açarak yağmur için hep birlikte dua ettiler. Geniş bir katılımın olduğu etkinlik, duaların ardından sona erdi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.