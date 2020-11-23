Evinde Korona vakası olan vatandaş evinden çıkan çöpleri poşete koyup yazıyla uyardı

Mustafa İ., 9 aylık bebeğinin Covid-19'a yakalanmasından dolayı evdeki çöpleri atarken üzerinde, " DİKKAT! Covid-19' Hastasının Atıklarıdır. Lütfen eldivensiz temas etmeyin" yazarak dikkat edilmesi gerektiğini bildirdi. Örnek davranış sergileyerek bu süreçte herkesin dikkat etmesi gerektiğine dikkat çeken Mustafa İ., “herkes böyle yapsaydı belki benim kızıma virüs bulaşmayacaktı” dedi.

Yeni tip Koronavirüs'ün dikkat edilmemesi halinde kolayca bulaşan ve büyük risk oluşturan bir hastalık olduğuna değinen Mustafa İ., örnek davranışı ile diğer vatandaşların takdirini topladı.