FETÖ şüphelisi bayram ziyaretinde yakalandı

BURDUR (İHA) – FETÖ soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli, bayram ziyareti için geldiği Burdur'da yakalandı.

Antalya Ağır Ceza Mahkemesi tarafından FETÖ/PDY terör örgütü üyeliği iddiasıyla 2017 yılından buyana hakkında yakalamam kararı bulunan avukat Tarık A., bayram ziyareti için Burdur'da jandarma tarafından gözaltına alındı. Tarık A., ifadesinin ardından çıkartıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.