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Fırın kasasını çalmaya çalışan 4 şüpheli yakalandı

Burdur’da fırın kasasını dışarı çıkartıp çalmaya çalışan dört kişiden 3’ü polisin takibi sonucu yakalandı.

Burdur'da fırın kasasını dışarı çıkartıp çalmaya çalışan dört kişiden 3'ü polisin takibi sonucu yakalandı.


Edinilen bilgiye göre Burdur' un Bucak' İlçesinde bir ekmek fırınında bulunan para kasasını dışarı çıkartmaya çalışan şahısları fark eden mahalle sakinleri durumu polis ekiplerine haber verdi. Mahalle sakinlerinin çabası ile 4 şüpheli para kasasını dışarı çıkartamadan bir araçla kaçtı. Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte plakalı otomobille Bucak'tan Burdur istikametine kaçtıkları tespit edilen 4 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.Antalya kavşağında durdurulan otomobildeki dört kişiden 3'ünü yakalandı, biri ormanlık alanda izini kaybettirdi. Gözaltına alınan İ.S, M.A. ve Ö.Y Burdur Devlet Hastanesinde doktor raporu alındıktan sonra sorgulanmak için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş şubesine götürüldü. Kaçan şahsın eşkâlini alan ekiplerinin kaçan diğer şüpheliyi yakalama çalışması başlattı.

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