Gençlere emanet edilen Türk bayrağı Çanakkale'ye uğurlandı

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. Yıl Dönümü ve Şehitler Anma Günü münasebetiyle düzenlenen "Anadolu Gönül Yolu-81 Genç 81 Bayrak" etkinliği kapsamında, 18 Mart tarihinde Çanakkale Şehitliği'nde göndere çekilecek ay yıldızlı Türk bayrağı Burdur'a geldi.

Akdeniz Bölgesi illerinden Hatay'dan yola çıkarak Osmaniye, Kahramanmaraş, Adana, Mersin, Antalya İl Temsilcileri aracılığı ile bugün Burdur'a gelen ay yıldızlı Türk bayrağı, Burdur Valisi Ali Arslantaş'ın katılımıyla gerçekleşen törende Antalya temsilcisi Alparslan Ergül tarafından, Burdur temsilcisi Gülşah Karakılıç'a teslim edildi.

Bayrak teslim sırasında duygu dolu anlar yaşadığını ve gençlerle gurur duyduğunu belirten Vali Arslantaş, Cumhuriyet'in bekçileri olarak görülen gençleri bayraktar olarak görmekten memnun olduğunu dile getirdi. Vali Arslantaş, “Bayrağımızı hem teslim edenin coşkusu, heyecanı, hem teslim alanın vazife bilinci coşkusu bizleri ziyadesiyle memnun etti. Cumhuriyetimizin bekçileri olarak gördüğümüz gençlerimizi bayrak taşıyanlarımız, bayraktarlarımız olarak görmekten de memnun olduk. Tekrar hoş geldiniz. Teslim aldığınız andan itibaren layıkıyla koruduğunuz bayrağımızı, kardeşinize teslim ettiniz ve teslim alan kardeşimizde Isparta'daki temsilci kardeşimize teslim edecek. Ben her ikinizi de tebrik ediyorum” dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından organize edilen törende Burdur İl Temsilcisi tarafından Valilik bahçesinde teslim alınan Türk Bayrağı, 5 Mart 2021 tarihinde Isparta Valiliğinde düzenlenecek törenle Akdeniz bölgesini temsilen Çanakkale'ye götürülmek üzere Isparta temsilcisine teslim edilecek.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlik ile gençlerde var olan milli tarih bilincinin geliştirilmesi, vatan, bayrak sevgisinin gelecek kuşaklara aktarılması amaçlanıyor.

Etkinlik kapsamında Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kuruluşlarda kalan gençler tarafından taşınan Türkiye'nin 7 bölgesinden Çanakkale'ye gönderimi sağlanacak 7 bayrak 81 ilden gelen gençlerin katılımıyla 18 Mart 2021 Perşembe günü Çanakkale şehitliğinde düzenlenecek törenle göndere çekilecek.