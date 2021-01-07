Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: “Salda Gölü bizim için önemli bir hazine”

Burdur'daki sportif yatırımları incelemek üzere kente gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ‘Türkiye'nin Maldivleri' olarak bilinen Salda Gölü'nü ziyaret etti. Bakan Kasapoğlu, “Salda Gölü bizim için önemli bir hazine” dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, spor yatırımları ve protokol imza töreni için Burdur'a geldi. Bakan Kasapoğlu imza töreninin ardından eşi Betül Kasapoğlu ile ‘Türkiye'nin Maldivleri' olarak bilinen Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'nü ziyaret etti. Bakan Kasapoğlu'na Burdur Valisi Ali Arslantaş, AK Parti Milletvekilleri Bayram Özçelik, Yasin Uğur da eşlik etti.

“Önemli bir hazine bizim için”

Bakan Kasapoğlu'na Maldivler Plajı girişinde Salda Gölü tablosu, Yeşilovaspor'un forma ve atkısı hediye edildi. Daha sonra plajı gezerek, göl hakkında bilgi alan Bakan Kasapoğlu, “Salda önemli bir hazine bizim için. Çevre Bakanlığı'mız güzel bir çalışma yapıyor. Biz de çalışmaları görelim istedik. Burdur'a yaptığımız gençlik ve sportif yatırımlar var” dedi.

Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu eşi Betül Kasapoğlu ile birlikte Salda Gölü manzarasıyla fotoğraf çektirdikten sonra Bucak ilçesine geçti.