Gergin geçen maçın galibi Tefenni Belediyespor oldu

Burdur'da 1. Amatör Küme lideri belirleme maçında Tefenni Belediyespor ile Bucak Belediyesi Oğuzhanspor karşı karşıya geldi. Gergin geçen maçta kazanan Tefenni Belediyespor oldu.

Burdur 1. Amatör kümede play-off maçlarında lideri belirlemek için Tefenni Belediyespor ve Bucak Belediyesi Oğuzhanspor karşı karşıya geldi. Gazi Atatürk Stadı'nda oynan maça iki takım taraftarının yoğun ilgisi vardı. İlk gol Tefenni Belediyespor'dan gelirken, Oğuzhanspor golden 10 dakika sonra beraberliği yakaladı ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında eşitlik bozulmadı ve maç 1-1 sona erdi. Uzatma dakikalarının ikinci bölümünde Tefenni Belediyespor 2-1 öne geçti. Kartların havada uçuştuğu maçta gol sevinçlerini karşı takım yedek kulübesine karşı yapan iki takım gerginliği arttırdı. Futbolcuların saha içerisinde sürekli birbirine girdiği maçta Çevik Kuvvet ekipleri saha içine girerek olayları yatıştırmak zorunda kaldı.

Maçın bitiş düdüğünün ardından taraftarıyla galibiyet kutlaması yapan Tefenni Belediyespor oyuncularına Tefenni Belediye Başkanı Ümit Alagöz de katılarak taraftara üçlü çektirdi.