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Gizem'in katil zanlısı tutuklandı

Burdur’un Bucak ilçesinde bir parkta bıçaklanarak öldürülen Gizem Canbulut’un katil zanlısı tutuklandı.

Burdur'un Bucak ilçesinde bir parkta bıçaklanarak öldürülen Gizem Canbulut'un katil zanlısı tutuklandı.


Burdur'un Bucak ilçesinde Yunus Emre Parkı'nda 17 yaşındaki Gizem Canbulut'u bıçakladıktan sonra gözaltına alınan katil zanlısı E.Y, akşam saatlerinde çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Burdur Cezaevi'ne gönderildi. 17 yaşındaki genç kızın ölümüne sebep olan E.Y'nin daha önce Gizem Canbulut ile sevgili olduğu öğrenildi.

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