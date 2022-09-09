Gölhisar Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı hayatını kaybetti

Burdur'un Gölhisar ilçesi Devlet Hastanesinde nöroloji uzmanı olarak görev yapan, aynı zamanda hastanede başhekim yardımcılığı görevini de yürüten Dr. Nevzat Mesuter (68), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bulgaristan göçmenlerinden olan ve ilçede 'Bulgar Doktor' olarak tanınan Mesuter, 'memleketim' dediği Gölhisar'da toprağa verildi.

Bir süredir pankreas kanseri tedavisi gören Dr. Mesuter, Burdur Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi. Dr. Mesuter için ilk olarak Burdur Devlet Hastanesinde bir tören düzenlendi. Törene CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, İl Sağlık Müdürü Sırrı Şenbayram, Nevzat Mesuter'in ailesi, yakınları ve mesai arkadaşları katıldı.

Törende konuşan Burdur İl Sağlık Müdürü Sırrı Şenbayram, “Nevzat Mesuter ömrünü insanlara adamış gerçek bir gönül insanıydı. Uzun süredir elim bir hastalıkla savaş halindeydi. Onun hayatı hep mücadelelerle geçti; Bulgaristan'daki mezalimden buraya gelmesi, Burdur'un gönlünde taht kurması, Burdurluların ona 'Bulgar Doktor' diye hitap etmeleri. Burdur'da hemen hemen dokunmadığı hiçbir aile kalmadı. Gölhisar ilçesinde de aynı hizmetlerine devam eden çok değerli bir insandı. Aynı zamanda sanatçı kişiliği ile ön plana çıkan değerli bir aydındı. Birçok eser bıraktı Burdur'a. Şu anda onu tarif etmek için ne kadar kelime kullansak yetersiz gelir. Allah'tan rahmet diliyorum, ailesine sabırlar diliyorum. Çok üzgünüz. Mekanı cennet olsun” dedi.

Dr. Nevzat Mesuter'in cenazesi, Burdur Devlet Hastanesinde düzenlenen törenin ardından Gölhisar'a getirildi. Dr. Nevzat Mesuter için, bir tören de Gölhisar Devlet Hastanesi bahçesinde tertiplendi. Buradaki törene Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, Gölhisar Kaymakamı Kadir Ulusoy, Burdur İl Sağlık Müdürü Sırrı Şenbayram, Dr. Mesuter'in devlet hastanesindeki çalışma arkadaşları, vatandaşlar ve Mesuter'in ölüm haberini alan hastaları katıldı.

Dr. Nevzat Mesuter'in cenazesi, Gölhisar Devlet Hastanesi bahçesinde alınan helallikten sonra cenaze namazı için Hacı Hasan Camii'ne kaldırıldı. Cenaze, burada kılınan cenaze namazının ardından, Konak-Horzum Mezarlığı'na, Dr. Mesuter'in 2020 yılında vefat eden babası Mustafa Mesuter'in yanına defnedildi.