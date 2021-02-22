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Gölhisar Kaymakamı Böke Milas'a atandı

Gölhisar’da 4 yıldır görev yapan Kaymakam Mustafa Ünver Böke, Muğla’nın Milas Kaymakamlığı görevine atandı.

Gölhisar'da 4 yıldır görev yapan Kaymakam Mustafa Ünver Böke, Muğla'nın Milas Kaymakamlığı görevine atandı.


Yaklaşık 4 yıldır ilçeye hizmet veren Kaymakam Böke'nin 18 Şubat'ta Milas Kaymakamı olarak göreve başladığı öğrenildi. Yerel gazeteye yaptığı açıklamada Gölhisar'dan ayrılmanın üzüntüsü içerisinde olduğunu belirten Böke, “Yaklaşık 4 yıl boyunca ülkemizin güzel ve şirin ilçelerinden Gölhisar'da hizmet vermenin gururunu ve mutluluğunu taşıyorum. Tabii devletimizin bize verdiği yetkilerle belirli bir süre ilçelerimizde bu görevimizi ifa etmeye gayret ediyoruz. Gölhisar'dan ayrılmanın hüznünü yaşarken devlet memurluğu gereği ülkemizin başka bir ilçesi olan Milas'a tayin olmanın heyecan ve mutluluğunu da beraber yaşıyorum. İnşallah yüce Mevlam orada da güzel hizmetlere vesile olmamıza yardımcı olsun. Gazeteniz vasıtasıyla vedalaşma imkânı bulamadığım saygıdeğer Gölhisar halkına şükranlarımı ve teşekkürlerimi arz ediyor, selam ve saygılarımı iletiyorum” dedi.

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