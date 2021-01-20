Göller Bölgesi Spor Turizmi Çalıştayı Burdur'da başladı. Çalıştayda konuşan Burdur Valisi Ali Arslantaş, “Alternatif spor turizmi rotası oluşturma amacıyla yola çıktık” dedi.

Burdur MAKÜ İstiklal Yerleşkesinde 2 gün sürecek olan çalıştayda, kurum ve kuruluşların yetkilileri, federasyon temsilcileri, spor turizmine ait sektör temsilcileri, STK'lar ve bilim adamları bir araya geldi.

Katılımcılar, iklimi ve doğası ve son yıllarda spor turizmi için yapılan altyapı yatırımları ile spor turizminde iddialı konuma gelen Göller Bölgesi'nin cazibe merkezi olma hedefine yönelik fikir alışverişinde bulunup yol haritası belirleyecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın spor turizmi ve uluslararası organizasyonlarla ilgili faaliyetleri ile Göller Bölgesi spor turizm potansiyeli ve altyapısı, Isparta ve Burdur illerinde spor turizmi amaçlı yapılabilecek organizasyonlar ve sektörün genel durumunun ele alınacağı panelde, Burdur Valisi Ali Arslantaş, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu birer konuşma yaptı.

“Alternatif spor turizmi rotası oluşturma mefkûresiyle yola çıktık”

Burdur'un tarım ve hayvancılık başta olmak üzere son yıllarda daha da çok geline organize sanayisi ile Göller Yöresi'nin en önemli şehirlerinden birisi olduğunun altını çizen Vali Arslantaş, alternatif spor turizmi rotası oluşturma amacıyla hareket ettiklerini söyledi. Vali Arslantaş, “Geçmişten günümüze ulaşmış olan tarihi zenginlikleri ve doğal güzellikleri ile yüksek bir potansiyele sahip olan İllerimizdeki doğal mirası çok iyi bir şekilde değerlendirmek ve ilimizin turizm sektöründen hak ettiğimiz payı alabilmesi için Kamu Kurum ve Kuruluşları, özel sektör temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları Burdur ve Isparta ortak paydasında bir araya geldik. Türkiye, alternatif turizm açısından iki tür ürün geliştirme yoluna gitmiştir" dedi.

Birinci kategorinin doğal ve sağlık kökenli, dini içerikleri olan balon ve spor turizmini içeren çeşitler olduğunu söyleyen Arslantaş, ikinci kategorinin ise birinci kategori ile ilişkili olarak kamp ve karavan turizmi, kış turizmi, kuş gözlemciliği, av turizmi ve golf turizmi olduğunu kaydetti. Vali Arslantaş şöyle devam etti: "Bu gün burada başlattığımız çalıştay bu iki kategoriyi birden kapsayan ve ilave olarak sporu işin içine katarak iki ilimizde yapılabilecekleri tespit ve tüm insanlığa sunabilme stratejilerini ortaya koyacak. Burdur halkının yaşam şekillerine karşı duyarlığı öne çıkararak, Kültürler arası kaynaşmayı destekleyerek, Hayat standartları iyileştirme gayesiyle, turizmle ilgili ve gelişmelerden etkilenen her türlü faaliyetin gelir ve gider durumlarını değerlendirerek, oluşacak toplumsal değişimlere karşı olumlu yaklaşmayı ilke edinmiş bir alternatif spor turizmi rotası oluşturma mefkûresiyle yola çıktık” dedi.

Camdan cama toplantıların ardından candan cana toplantı

Göller Yöresi Spor Çalıştayı'nda konuşma yapan Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ise pandemi nedeniyle camdan cama toplantıların ardından candan cana toplantı ile çalıştayın verimli geçmesi dileğinde bulundu. Ercengiz, “Bu alt yapı çalışmalarını düzgün kullanmamız gerekiyor. Uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapıp kentlerin marka değerini arttırırken de ekonomik girdi sağlamalıyız. Bizleri ilgilendiren tarafı bu olmalı. Uluslararası bir çok organizasyonu da iki şehri bir bütün olarak düşünerek ev sahipliği yapacağımızı ümit ediyorum” diye konuştu.

“Hiç kimse bürokrasiden yakınmasın. Takipçisi olacağız”

Çalıştay sonucunda taşın altına hep beraber el koyulmasının gerektiğini dile getiren Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu ise çalıştay sonuçlarının takipçisi olacağını vurguladı. Ömer Seymenoğlu, “Eminim ki bu çalıştayın sonunda çok güzel çıktılar olacak. Bu çıktıların da bu alanda takipçisi olacağız. Hiç kimse bürokrasiden yakınmasın. Bürokratlar engel çıkartıyor demesin. Ne istediğimizi biliyorsak, takip ediyorsak, taşın altına hep beraber el koyuyorsak sonuca ulaşırız. Yardımcı olmayan, destek olmayan kamu kuruluşlarımız varsa o zaman her iki ilin valisi olarak biz emrinizdeyiz. Aksi takdirde yıllar da geçse biz bu çalıştayları yapmaya devam ederiz. Bölgemizde turistik anlamda tesisler var. Yerli yatırımlar da var. Onların rakibi olmamak kaydı ile bunu yapacağız” diyerek iki taraf içinde dengeli hareket edeceklerinin altını çizdi.