Güreş Grup Karşılaşmaları Burdur'da devam ediyor

12 ilden gelen güreşçiler Hüsnü Bayer Spor Salonunda kıyasıya mücadele ediyor. Gençlik ve Spor İl Müdürü Orhan Kemerkaya 12 ilden gelen 340 sporcuya spor il müdürlüğü olarak başarılar diledi. İki gün boyunca yapılan karşılamalarda 45 Kg'da 1. Abdullah Akdağ, 2. Orçun Dolan, 3. Emirhan Doğan olurken, 48 Kg'da 1. Yusuf Aksakal, 2. Muhammet Kalender, 3. Melih Kübülüçimen oldu. 51 Kg'da 1. İlhan Aldı, 2. Mücahit Erdoğan, 3. Selami Urhan, 55 Kg'da 1. Ramazan Tekin, 2. Süleyman Sevinçoğlu, 3. Hamza Şipal, 60 Kg'da 1. Onur Kurtada, 2. Enes Aksakal, 3. Davut Çelik'in oldu.

65 Kg'da 1. Baran Bozkurt, 2. Eray Yıldız, 3. Semih Tomaş, 71 Kg'da 1. Ferhat Çağlayan, 2. Özkan Küsken, 3. M.Emin Uçar, 80 Kg'da 1. Harun Korkut, 2. Mert Çelik, 3. Emir Ergin, 92 Kg'da 1. İbrahimcan Yeşildağ, 2. Ali Emir Önder, 3. Ferhat Duman, 110 Kg'da 1. Kemal Alganer, 2. Osman Kına, 3. H.Abdurrahman Akalın oldu.

Dereceye giren güreşçiler Türkiye Şampiyonasına katılmayı hak kazandı. Müsabakalar yarın sona gerecek.