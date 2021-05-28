Hastane dönüşünde yanan ambulans küle döndü

Altınyayla'da hasta bırakan ambulans hastane dönüşünde bir anda yanmaya başladı. Alevlerin yükselmesiyle büyüyen yangında ambulans küle döndü.

Burdur'un Altınyayla ilçesi Dirmilcik Geçidinde Sağlık Bakanlığına ait 15 AB 423 Plakalı ambulans hasta bıraktıktan sonra Dirmil - Altınyayla'ya ilçesine dönerken bir anda yanmaya başladı. Motor kısmında alevlerin yükseldiğini fark eden ambulans sürücüsü itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen ambulans kül olmaktan kurtarılamadı.

Ambulansın yandığı bilgisi üzerine bölgeye intikal eden, Altınyayla Kaymakamlığı'na vekaletten bakan Tefenni İlçe Kaymakamı Mustafa Caner Culukar, İlçe Jandarma Komutanı Ali Doğankaya, ilçe sağlık yetkilileri yanan ambulansın bulunduğu bölgede incelemede bulundular.

Yapılan incelemelerin ardından olay yerine gelen çekici tarafından ambulanstan kalanlar olay yerinden kaldırılırken, ekiplerce temizlenen yol da trafiğe açıldı. Yaşanan olayda herhangi bir kişinin yara almadan kurtulması ve özellikle ambulansta bir hastanın olmaması tek teselli oldu.