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Hatice'den 32 gün sonra acı haber geldi

Burdur’da 32 gün önce otomobilin refüje çarpması sonucu ağır yaralanıp kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınan 24 yaşındaki Hatice Aldemir hayatını kaybetti.

Burdur'da 32 gün önce otomobilin refüje çarpması sonucu ağır yaralanıp kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınan 24 yaşındaki Hatice Aldemir hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Burdur'un Özgür Mahallesi Çatalpınar kavşağında 26 Kasım günü Adem T. (22) yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaca çarptı. Kazada, sürücü Adem T. ile yanındaki Hatice Aldemir (24) ve Mustafa T. (27) yaralandı.


Yaralılar, kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mustafa T. ve Adem T. aynı gün tedavilerini ardından taburcu edilirken, Aldemir ise yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. 32 gündür yaşam savaşı veren Hatice Aldemir, dün akşam hayatını kaybetti.

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