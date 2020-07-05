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Havadan görüp polisi aradılar, acı gerçek ortaya çıktı

Burdur’da bir haftadır kayıp olan yaşlı adamın cesedi göl kenarında bulundu.

Burdur'da bir haftadır kayıp olan yaşlı adamın cesedi göl kenarında bulundu. Olay, bölgede uçuş yapan yamaç paraşütçülerinin ihbarıyla ortaya çıktı.


Avşar Tepesi'nden havalandıktan sonra Burdur Gölü sazlık alan kıyısında birinin yattığını gören yamaç paraşütçüleri hemen polisi aradı. İhbar üzerine göl kenarına 112 ve asayiş ekipleri sevk edildi. Göl kenarında bulunan cesedin 82 yaşındaki Ahmet Alan'a ait olduğu tespit edildi. Alan'ın evinden bir hafta önce ayrıldığı ve bir daha haber alınamadığı öğrenildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cenaze otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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