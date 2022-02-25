Hayırsever iş adamı mezun olduğu liseye kütüphane kazandırdı

Burdur'un Çavdır ilçesinde bir iş adamı mezun olduğu liseye Z kütüphane yaptırdı.

Çavdır Anadolu Lisesinden mezun olan Adem Kuzu, okuduğu okula kütüphane yaptırdı. Yapılan kütüphane açılışı Çavdır Kaymakamı Mustafa Nevzat Mercan, İl Milli Eğitim Müdürü Erdem Kaya ve ilçe protokolünün katılımıyla gerçekleşti. Çavdır Kaymakamı Mercan hayırsever Adem Kuzu'ya plaketini vermesinin ardından kütüphane açılışı gerçekleşti. Hayırsever Adem Kuzu mezun olduğu okula ve memleketi Çavdır'a kütüphane kazandırmaktan çok mutlu olduğunu belirtti.