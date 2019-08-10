İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hayvan pazarında ‘sahte para' uyarısı

BURDUR (İHA) – Burdur’da polis ekipleri kurban pazarlarında dolaşarak satıcılara, sahte paranın gerçeğinden nasıl ayırt edileceği konusunda uygulamalı bilgi verdi.

BURDUR (İHA) – Burdur'da polis ekipleri kurban pazarlarında dolaşarak satıcılara, sahte paranın gerçeğinden nasıl ayırt edileceği konusunda uygulamalı bilgi verdi.


İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Sahte Para Kurbanı Olma" sloganıyla başlatılan çalışma kapsamında, hayvan pazarlarında, broşür dağıtarak, sahte para ve dolandırıcılık olaylarına karşı satıcıları uyardı.


Dolandırıcıların bayram öncesi özellikle canlı hayvan pazarlarını hedef seçtiğini belirten ekipler, satıcılara sahte paranın gerçeğinden nasıl ayırt edileceği konusunda uygulamalı bilgi verdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.