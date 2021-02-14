İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hayvanlar yanmaktan son anda kurtarıldı

Burdur’un Aziziye köyünde bir evde çıkan yangının sıçradığı ahırda bulunan hayvanlar, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Burdur'un Aziziye köyünde bir evde çıkan yangının sıçradığı ahırda bulunan hayvanlar, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.


Burdur merkeze bağlı Aziziye köyünde yaşayan Ayşe Seven'e ait tek katlı evde sabah saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Ayşe Seven'in içerde oturduğu sırada çıkan yangın bir anda büyüyerek yandaki ahıra da sıçradı. Yangını gören köylülerin yardımıyla ahırda bulunan büyükbaş hayvanlar kurtarıldı. Yangına Aziziye köyü muhtarlığı yangın tankeri, Aziziye Orman İşletme Müdürlüğü arozözü, Büğdüz Muhtarlığı itfaiyesi, Kemer Belediyesi itfaiyesi ile Burdur Belediyesi itfaiyesi müdahale etti.


Büyükbaş hayvanların son anda kurtarıldığı yangında ev ve ahır kullanılamaz hale geldi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.