Hem staj yapacaklar hem de okulların ekmek ihtiyacını karşılayacaklar

Burdur'un Bucak ilçesinde açılan endüstriyel ekmek üretim tesisi hem öğrencilere staj imkanı sağlayacak hem de okulların ekmek ihtiyacını karşılayacak.

Milli Eğitim Bakanlığının 81 ilde 100 ekmek fırını projesi çerçevesinde Bucak Oğuzhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde oluşturulan ve bugünden itibaren hizmet vermeye başlayan Endüstriyel Ekmek Üretim Tesisi'nin açılış töreni gerçekleştirildi. Protokol üyelerinin katılımı ile gerçekleştirilen açılış töreninde kurdele kesim töreninden sonra üyeler tesisi gezerek tesis hakkında bilgi aldı.

Bucak İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Camcıoğlu tesis ile ilgili konuşmasında, “Milli Eğitim Bakanlığımızın '81 ilde 100 Ekmek Fırını' projesi çerçevesinde, tamamı Bakanlığımızın hibe projesi çerçevesinde Burdur'umuza da, Bucak'ımıza da Ekmek Üretim Tesisimizi kazandırmış bulunmaktayız. Bundan dolayı emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Burası yiyecek içecek alanı. Öğrencilerin hem stajlarını görecekleri, hem de ekmeğin başından sonuna, unundan, mayasından, üretim aşamasında hangi aşamalardan geçtiğini öğrendikleri, bundan sonra mezuniyetleri sonrasında da kendileri içinde güzel bir ekmek kapısı. Oğuzhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemiz aynı zamanda taşımalı öğrencilerin de yemeğini yapan bir yer. Bu tesisin birinci temel amacı öğrencilerin hem üretimin her aşamasında bulunması, hem de Bakanlığa bağlı pansiyonlarım, taşımalı yemeğinin ekmek üretimlerinin sağlanması. Burada usta öğreticilerimiz ve öğrencilerimiz beraber çalışıyor. Öğrencilerimiz staj sürelerini burada geçiriyorlar. Aynı zamanda biz burada roll ekmek, normal ekmek, simit, poğaça, açma, bunların üretim aşamasını öğrencilerimize göstermiş oluyoruz. Burada her sene kademeli olarak yaklaşık 80 bölüm öğrencimiz stajlarını gerçekleştiriyor” açıklamasında bulundu.

Endüstriyel Ekmek Üretim Tesisi'nin açılışına Burdur Vali Yardımcısı İbrahim Özkan, Bucak İlçe Kaymakamı Erol Tanrıkulu, Burdur İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Güder, Burdur İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal, Bucak İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Camcıoğlu, Bucak İlçe Müftüsü İbrahim Keser, Burdur İl Milli Eğitim Şube Müdürleri, STK ve kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri katıldı.