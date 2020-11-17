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HES kodu olmayanlar pazara alınmadı

Burdur’da her salı kurulan Uzay Çatı altındaki halk pazarında bu hafta HES kodu uygulamasına geçildi, HES kodu olmayanlar pazara alınmadı.

Burdur'da her salı kurulan Uzay Çatı altındaki halk pazarında bu hafta HES kodu uygulamasına geçildi, HES kodu olmayanlar pazara alınmadı.


İçişleri Bakanlığının genelgesine istinaden Burdur Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulunun kararı doğrultusunda pazar yerinde HES kodu uygulamasına geçildi. Karar gereğince pazar esnafına da HES kodu zorunluluğu getirildiğini belirten belediye zabıta ekipleri, esnaf ve vatandaşlara sık sık uyarı anonsları yaptı. Pazar girişlerini kontrol altında tutan zabıta ekipleri, pazara gelen vatandaşların HES kodu kontrolünü yaptı. HES kodu olan vatandaşlar ekipler tarafından kontrol edildikten sonra pazara girebildi. Zabıta ekipleri HES kodu olmayanları ise pazara almadı.

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