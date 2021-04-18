Hijyen Filosu İş Başında

Burdur Belediyesi, il genelinde 7/24 devam ettirdiği dezenfeksiyon çalışmalarıyla korona virüs salgınına karşı halk sağlığını korumak için çalışıyor. Haftanın her günü yoğun mesai harcayan ekipler, resmi kurumlar, ibadethaneler, meydanlar, cadde ve sokaklar, sağlık merkezleri, pazar alanları, gibi vatandaşların yoğun faaliyet içerisinde bulunduğu alanları dezenfekte ederek hijyen kalitesini arttırıyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz “ Hijyen filomuz 7/24 iş başında. Ekiplerimiz Sokağa çıkma kısıtlamasında da vatandaşlarımızın sağlığı için özveri, emek ve titizlikle dezenfeksiyon ile temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Biz gerekli tedbirleri alırken, vatandaşlarımızdan da tek isteğimiz gerekmedikçe evlerinden çıkmamaları ve kurallar uyarak hem kendilerini hem sevdiklerini korumaları. İnşallah bizlerin çalışması ve vatandaşlarımızın da kurallara uyması ile birlikte bu salgını en kısa sürede atlatacağız” dedi.