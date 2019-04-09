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İki araç çarpıştı: Ön koltuğa oturtulan küçük kız ağır yaralandı

Burdur’da bir aracın otomobille çarpıştığı kazada, babasının ön koltukta oturttuğu 1 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı.

Burdur'da bir aracın otomobille çarpıştığı kazada, babasının ön koltukta oturttuğu 1 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Egemenlik Caddesi'nden Yeni Sanayi istikametine giden A.Y. idaresindeki 27 BTD 36 plakalı araç, caddeye kontrolsüz çıktığı iddia edilen A.S. yönetimindeki 15 NP 474 otomobille çarpıştı. Kazada 27 BTD 36 plakalı araçta babasının ön koltuğa oturttuğu 1 yaşındaki kızı, başının aracın ön tarafına çarparak ağır yaralandı. Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk ilk tedavisinin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kazada araç sürücüsü A.S.'nin 0.78 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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