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İnşaat işçisi elektrik akımına kapılarak yaralandı

Burdur’da inşaat işçisi, elindeki demirlerin elektrik hattına değmesi sonucu akıma kapılarak yaralandı.

Burdur'da inşaat işçisi, elindeki demirlerin elektrik hattına değmesi sonucu akıma kapılarak yaralandı.


Olay, Emek Mahallesi Ergenekon Caddesi üzerinde yapımı devam eden inşaat alanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde işbaşı yapan inşaat işçisi Abdülbaki Andıç (51), 4 katlı binanın son katına demir çektiği sırada elindeki demirler elektrik telleri ile temas etti. Andıç'ın akıma kapıldığını fark eden arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalede bulunulan Andıç, Burdur Devlet Hastanesine sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Andıç'ın sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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