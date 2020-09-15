İş yerinde bıçaklanmış halde bulundu

Burdur'da gece evine gitmeyen esnaf, sabah ailesi tarafından iş yerinde karnından bıçakla yaralanmış halde bulundu.

Olay, Merkez İstasyon Caddesi üzerinde meydana geldi. İnternet oyun kafesi işleten Hamdi Ünel (56) akşam evine gitmeyince ailesi sabah iş yerine geldi. Ailesi iş yeri önünde Hamdi Ünel'in cep telefonuna cevap vermemesi üzerine içeri girmek istedi ancak kilitli kapıyı açamadı. Çevredeki esnafların yardımıyla iş yeri kapısının camı kırılarak içeri giren aile, Hamdi Ünal'ı kanlar içinde yerde yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Karnından bıçaklandığı anlaşılan Hamdi Ünel, olay yerinde sağlık ekipleri tarafnıdan yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.