Isparta-Antalya karayolunda sebze yüklü tır devrildi: 1 ölü

Kaza, Isparta-Antalya karayolu Dereboğazı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sebze yüklü Hasan Tanrıöver (67) idaresindeki 06 CHL 05 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine devrildi. İhbarla birlikte bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Devrilen tırda sürücü, sıkıştığı yerden Bucak Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Tanrıöver tüm müdahalelere rağmen yolda hayatını kaybetti. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.