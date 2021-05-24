Isparta-Burdur mekansal turizm strateji planı yapıldı

"Isparta-Burdur Mekansal Turizm Strateji Planı 2021-2023" Taslak Çalışması İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, Burdur Valisi Ali Arslantaş başkanlığında yapıldı.

Vali Arslantaş, hazırlanan çalışma ile eşsiz doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel mirasının yanında önemli bir Eko Turizm potansiyelini içerisinde barındıran Burdur'un önemli bir turizm destinasyon merkezi olmasını hedeflediklerini vurguladı.

Burdur İl Özel İdaresi Meclis Salonunda gerçekleşen toplantıda, BAKA uzmanları tarafından hazırlanan Turizm Strateji planı taslak çalışmasının sunumu yapıldı.

Sunumun ardından taslak strateji planı ile ilgili istişare ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Aynı zamanda BAKA Yönetim Kurulu dönem başkanlığını yürüten Vali Arslantaş, bu önemli çalışmayla ilgili yaptığı değerlendirmede ajansların kuruldukları günden itibaren bölgesel kalkınma odaklı bir çalışma anlayışı ile sorumluluk alanlarında bulunan illere önemli katkılar sağlayarak, birçok önemli hizmetlerinin kazandırıldığını belirtti.