İstiklal Marşı'nın Kabulü'nün 102. yılı Burdur'da kutlandı

Burdur'da "12 Mart İstiklal Marşı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisinde Kabul Edilişinin 102. Yıl Dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma" etkinliği düzenlendi.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Konferans ve Sergi Salonu'nda düzenlenen program; saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Burdur Mehmet Uzal Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Mücahit Kılınç, AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik ve Burdur Vali Vekili Ahmet Mailoğlu tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı.

Protokol konuşmalarının ardından şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere, protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi. Program Mehmet Uzal Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri tarafından düzenlenen oratoryo gösterisi ile sona erdi.