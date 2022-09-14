İhlas Haber Ajansı

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Jandarma ekiplerinden okul servis araçlarına yönelik denetim

Burdur’da jandarma ekipleri, okul servis araçlarına yönelik denetim yaptı.

Burdur'da jandarma ekipleri, okul servis araçlarına yönelik denetim yaptı.


Burdur'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrencilerin huzuru ve trafik güvenliğinin sağlanması için okul servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlere 9'u jandarma trafik timi olmak üzere 20 personel katıldı. Toplam 96 okul servis aracı kontrol edildi ve bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.

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