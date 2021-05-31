Jandarma hem kadınları bilgilendirdi hem çocukları sevindirdi

Burdur İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipleri Tefenni'de serada çalışan 76 yetişkin ve çocuğu Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele, KADES Uygulamasının tanıtımı ve Çocuk Suçlarla Mücadele konularında bilgilendirdi.

Burdur İl Jandarma Komutanlığına bağlı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, Tefenni İlçesinde, serada çalışan 76 yetişkin ve çocuk işçiye Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele, KADES Uygulamasının tanıtımı ve Çocuk Suçlarla Mücadele konularında yerinde yüz yüze bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi. Eğitim süresince kadınlara şiddetin tanımı, şiddet çeşitleri, şiddet mağdurlarının başvuru yöntemleri, şikâyet mercileri, KADES Uygulaması, Çocuk Suçlarıyla Mücadele konuları anlatıldı.

Eğitimin sonunda 24 çocuğa boyama kitabı, Jandarma çocuk dergisi ve kadınlara konu hakkında bilgilendirici broşür dağıtıldı.