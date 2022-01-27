İhlas Haber Ajansı

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Jandarma şehit kabirlerini temizledi

Burdur’un Tefenni ilçesinde yoğun kar yağışının ardından jandarma ekipleri, şehit mezarlarını temizleyerek, bayraklarını yeniledi.

Burdur'un Tefenni ilçesinde yoğun kar yağışının ardından jandarma ekipleri, şehit mezarlarını temizleyerek, bayraklarını yeniledi.


Burdur'un Tefenni ilçesinde yoğun kar yağışının ardından kaymakamlık talimatıyla İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler şehitliği temizledi. Jandarma personelleri şehit kabirleri üzerindeki karlar temizlenirken, yıpranan Türk bayrakları da yenileriyle değiştirildi.

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