Jandarma tarafından aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi verildi

Burdur İl Jandarma Komutanlığı, Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından Yeşilova İlçe Jandarma Komutanlığı emrinde görevli 15 personele şiddetin tanımı, elektronik kelepçe, 6284 Sayılı Kanun ve 5395 Sayılı Kanun çerçevesinde bilgilendirme yapıldı.

Ayrıca jandarma ekipleri Salda köyü ve Doğanbaba köyü pazar yerinde dolaşarak 50 vatandaşa KADES uygulamasını tanıtıp, broşür dağıttı.