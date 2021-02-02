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Jandarma , traktör kullanacak sürücülere kurs düzenledi

Burdur’da İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma trafik ekipleri, traktör kullanacak sürücülere yönelik teorik ve uygulamalı kurs düzenledi.

Burdur'da İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma trafik ekipleri, traktör kullanacak sürücülere yönelik teorik ve uygulamalı kurs düzenledi.


Burdur'a bağlı köylerde traktör kazaları ve ehliyetsiz traktör kullanımı artınca, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yazıköy Köyü'nde traktör kullanacak sürücülere yönelik teorik ve uygulamalı kurs düzenledi. Kadın vatandaşların sürücü belgesi olmadan traktör kullandığı tespit eden Jandarma Trafik Ekipleri, ölümlü kazaların önüne geçmek ve kurallara uymada farkındalık oluşturmak için Yazıköy'de bulunan 18 kadın vatandaşa kurs verdi.

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