Jandarmadan 125 sürücüye 65 bin 413 TL ceza

Burdur'da jandarma ekiplerinin son 5 günde yaptığı denetimlerde 125 araç sürücüsüne 65 bin 413 TL cezai işlem uygulanırken, 19 araç trafikten men edildi.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından radarla hız, emniyet kemeri, yük taşıyan araçlar, ana arterler ve güzergahlar üzerinde şehirlerarası yolcu taşımacılığı ve mevsimlik tarım işçisi taşımacılığı yapan otobüslere yönelik denetimler gerçekleştirildi. 5 gün boyunca 2 bin 918 araç ve sürücüsünün kontrol edildiği denetimlerde, 74 araç sürücüsüne hız kurallarını ihlal etmekten, 4 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 47 araç sürücüsüne ise diğer trafik kanunlarından toplam 65 bin 413 TL cezai işlem uygulandı. Ayrıca 19 araç da trafikten men edildi.