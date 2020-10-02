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Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Burdur’da bir evde yapılan aramada uyuşturucu madde, ruhsatsız av tüfeği ve kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Burdur'da bir evde yapılan aramada uyuşturucu madde, ruhsatsız av tüfeği ve kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi yakalandı.


İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Bucak ilçesi Dutalan köyü sınırları içerisinde A.S. isimli şahsın uyuşturucu madde sattığı bilgisine ulaştı. Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince A.S. isimli şüphelinin evinde ve eklentilerinde yapılan aramada 16 gram esrar maddesi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 1 adet ruhsatsız kuru sıkı tabanca ele geçirildi. A.S. ile ilgili işlem başlatıldı.

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