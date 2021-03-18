Kadın cinayetlerine tepki gösterdi, kadın cinayetine kurban gitti

BURDUR (İHA) – Bucak'ta bıçaklanarak öldürülen Gizem Canbulut'un sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar dikkat çekti.

Burdur'un Bucak ilçesinde Yunus Emre Parkı'nda eski sevgilisi tarafından öldürülen Gizem Canbulut'un sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar dikkat çekti.

Yaptığı paylaşımlarda geçen yıl Pınar Gültekin cinayetine tepki gösteren Canbulut'un, “Türkiye'de kadın olmak zor, kadın ölmek kolay” ifadeleriyle yaptığı paylaşım sosyal medyada gündem oldu.

İşte Gizem Canbulut'un yaptığı paylaşımlar;

“Türk kadını aşktan meşkten vazgeçti. Sinirlenince dövmeyecek, sövmeyecek; ayrılınca öldürmeyecek adam arıyor”

“Elde edene kadar peşinde koşuyorsunuz, elde edince gözünüzün önünde olsa görmüyorsunuz. Sen terk edince arkasından ağıza alınmayacak hakaretler ediyorsunuz, o bırakınca öldürüyorsunuz, yakıyorsunuz... Bir cana kıyıyorsunuz ve buna erkeklik diyorsunuz...”

“Zamanında akıllı olsaydın şimdi sahte hesaplar açıp profilime mal mal bakmazdın..”

Eski sevgilisi tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Bucak Necati Topay Ticaret Meslek Lisesi'nde, aynı dönem öğrenim gördükleri belirlenen Gizem Canbulut ile Eren Yıldız, dün öğlen saatlerinde Yunus Emre Parkı'nda buluştu. Savcılığa verdiği ifadesinde Yunus Emre Parkı'na kendi adına sahte hesaplar açan Gizem Canbulut'u uyarmaya geldiğini belirten E.Y. bir anlık sinirle Canbulut'u bıçaklamış, Canbulut hastaneye kaldırılmıştı. Hastaneye kaldırılan Canbulut, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Gizem Canbulut'u bıçakladıktan sonra olay yerinden uzaklaşan E.Y. ise evine gitmiş ve ardından polisi arayıp olayı ihbar etmişti. Eve gelen polislere teslim olan E.Y. akşam çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak Burdur Cezaevine gönderilmişti.