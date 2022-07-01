Kaliforniya biberinde ürün açığını Burdurlu üreticiler kapatacak

Antalya bölgesinde 7 bin 500 dekar alanda üretilen ve 35 bin ton ihraç edilen Kaliforniya biberi, Burdur'da örtü altında üretilmeye devam ediyor. Temmuz ortasında ilk hasatlarının yapılması planlanan Kaliforniya biberinin yurtdışına satışları bölgeden devam edecek.

Burdur'un Gölhisar ilçesinde Kaliforniya biberi üretimi yapan üreticiler, ürünlerinin bir an önce hasada gelmesi için gün sayıyor. Sahil bölgesinde sona eren üretimin 4 aylık ürün açığını buradan kapatacaklarını belirten üretici Fatih Ekinci, Rusya, Romanya, Ukrayna, Hollanda ve İspanya'dan taleplerin geldiğini, beklenmedik gelişmelerin yaşandığını söyledi.

“Türkiye'yi beslediğimiz gibi ihracatla dünyaya da açılıyoruz”

Burdur Gölhisar ilçesinde 100 dekar alanda profesyonel anlamda Kaliforniya biberi üretimi yaptıklarını kaydeden üretici Fatih Ekinci, “Bereket Ovası'nda biyolojik mücadele ürünleriyle kalıntısız bir şekilde üretmek için mücadele ediyoruz. Antalya ve sahil bölgesinde sezonun bitmesiyle Temmuz ayından itibaren bu bölgede hasatlar başlayacak ”dedi.

Bin metre rakımda yaz aylarında örtü altı sebze yetiştiriciliğinin Burdur bölgesinde yapıldığını belirten üretici Fatih Ekinci, Türkiye'yi beslediğimiz gibi ihracatla dünyaya da açılıyoruz. Burada amaç dünyaya birinci derecede kaliteli ürünleri bereket ovamızdan göndermek istiyoruz” diye konuştu.

4 aylık açık, yayla üretiminden karşılanacak

Burdur bereket ovasında Nisan ayında ekimlerin başladığını kaydeden üretici Fatih Ekinci, “Nisan ve Mayıs ayında fidelerimiz toprakla buluşuyor. Rakım yüksekliğine göre bereket ovamızda rakım 900 ila bin 500 metre arasında değişmektedir. Hasadımız Temmuz ayı itibariyle başlıyor. Kaliforniya biberini Temmuz ayı ortasında hasat etmeye başlayacağız. Domates, salatalık, çarli ve sivri biberde şu an hasatlar başladı. 4 aylık ürün açığını Burdur bereket ovası olarak biz karşılıyoruz” dedi.

Yurtdışına ihracat

Ekinci, “Örtü altı üretim yayla sekmentinde Akdeniz iklimi mevcut. Yaz güneşinin faydasından dolayı biz sahildeki üretime göre tonaj ve kalitede biraz daha avantajlıyız. Burada üretilen ürünün kalitesi ve tonajı daha fazla olmakta. Domates hasatlarında dönümde 15 ton Kaliforniya biberinde 8 ve 10 tonun altına düşmeyiz. Sivri ve çarli biberde de aynı durum söz konusu. Kaliforniya biberimiz dünyadaki savaş ve enerji sıkıntısından dolayı oklar ülkemize dönmüş durumda. Bu nedenle bütün ülkelerden gelişmiş ülkelerden özellikle talepler artmakta. Hem enerji hem maliyet fiyatlarımızda dünyaya göre en ekonomik bizim ülkemiz. Bizim maliyetlerimiz de yüksek ve fiyatlara yansıyor. Rusya, Romanya, Ukrayna, Hollanda ve İspanyadan talepler geliyor. Ortadoğu ülkelerinden talepler var. Beklenmedik gelişmeler yaşıyoruz. Çok güzel bir sezon geçireceğimizi umut ediyoruz” şeklinde konuştu.

Fiyatlar 8-10 TL

Ekinci son olarak, “Şu anda Kaliforniya biberi rakamları değişiyor. Sebebi enerji ve maliyetlerin artışı bize yansıyor. Şöyle diyebilirim örtü altında üretilen ürünün 8 ve 10 TL'nin altında satılması mantıklı gelmiyor. Üreticinin kazanmazsa gelecek sene üretim olmaz” dedi.