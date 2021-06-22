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Kamyonet ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 2 yaralı

Bucak’ta elektrikli bisiklet ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Bucak'ta elektrikli bisiklet ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.


Kaza, Süleyman Demirel Bulvarı, Pazar pazarı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 15 AAV 838 plakalı kamyonet ile elektrikli motosikletin karıştığı kazada elektrikli motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahale 112 Acil Servis Ekipleri tarafından kaza mahallinde yapılmasının ardından, yaralılar Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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