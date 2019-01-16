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Kanser hastası genç kıza Fenerbahçe forması

Burdur’da bir süredir mide kanserine karşı savaş veren lise öğrencisi İrem Ayvalı’ya taraftarı olduğu Fenerbahçe’nin tüm oyuncuların imzasının bulunduğu forma hediye edildi.

Burdur'da bir süredir mide kanserine karşı savaş veren lise öğrencisi İrem Ayvalı'ya taraftarı olduğu Fenerbahçe'nin tüm oyuncuların imzasının bulunduğu forma hediye edildi.


AK Parti Burdur Belediye Başkan Adayı Deniz Kurt, mide kanseriyle mücadele eden lise öğrencisi İrem Ayvalı'yı ziyaret etti. Genç Fenerbahçeliler Topluluğu Başkanı Müslüm Tapanlı ile birlikte İrem Ayvalı'yı ziyarete giden Kurt, genç kızla bir süre sohbet etti. Koyu bir Fenerbahçe taraftarı olan Ayvalı'ya, Kurt tarafından Fenerbahçeli oyuncuların imzasının bulunduğu forma hediye edildi.


Ayvalı, sürpriz karşısında şaşkınlığını gizleyemezken, Kurt ve Tapanlı'ya teşekkür etti. Ayvalı, "Hayatımda aldığım en anlamlı hediyelerden birini aldım. Kurt'a ve Müslüm Tapanlı'ya hem beni ziyaret geldikleri hem de bu güzel armağanı sundukları için teşekkür ederim" dedi.

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