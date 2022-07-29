Tarım ve Orman Bakanlığınca su kaynakları ve ürünlerinin korunarak, sürdürülebilir kullanılması, su ürünleri stoklarının takviyesi amacıyla başlatılan “Balıklandırılması Projesi” çerçevesinde Burdur'da Karacaören Barajına 115 bin balık bırakıldı.

Proje çerçevesinde 2022 yılı içerisinde Burdur genelinde toplam 21 su kaynağına 613 bin 200 yavru sazan balığı bırakılacağını belirten Burdur Valisi Ali Arslantaş, balıkçılığın sürdürülebilir olmasının kurallara bağlı avcılık ile mümkün olduğunu belirterek, vatandaşlar tarafından avlanma zamanı, yasaklar ve kurallara uyma noktasında hassasiyet beklediklerini vurguladı. Programın devamında Vali Arslantaş ve beraberindeki protokol üyeleri tekneyle Karacaören Barajında inceleme gezisi yaptı.

“2022'de 613 bin 200 yavru sazan balığı bırakılacak”

Burdur Valiliğinden yapılan açıklamada, “Proje çerçevesinde, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü Kepez Üretim Tesisleri'nde üretilen yavru sazan balıklarından, 2021 yılı içerisinde Burdur'da 13 su kaynağına 712 bin yavru sazan balığı bırakılmış, 2022 yılı içerisinde ise 21 su kaynağına toplam 613 bin 200 yavru sazan balığı bırakılacaktır” denildi.

“Son beş yıl içinde avlanan sazan miktarı 92 bin kilogram”

Burdur'da 5 adet üretim amacı ile kiralanmış göl ve baraj gölünde, 45 teknede 124 avcı ticari olarak balıkçılık faaliyetini sürdürmekte olduğu aktarılan açıklama, “İlimizde son beş yıl içerisinde avlanan sazan miktarı 92 bin kilogram olup toplam 1 milyon 500 bin TL'lik katma değer üretilmiştir. Devam eden bu proje ile ticari avcılığın geliştirilerek, halkımızın daha kolay ve kaliteli proteine ulaşmasını sağlamanın yanında, ayrıca göletlerin balıklandırılarak sportif amaçlı avcılığı geliştirmek, vatandaşlarımıza yeni ilgi alanları ile kaliteli bir protein kaynağını göl ve göletlerimizden ulaşılabilmesine imkân tanımak amaçlanmaktadır” ifadelerine yer verildi.

8 milyon TL'lik katma değer hedefleniyor

“2022 yılı içerisinde il genelinde bırakılacak ve yaklaşık 2 yıl içinde büyüyerek avlanabilir boya gelecek balıkların, yaşama ve büyüme oranları değerlendirildiğinde 8 milyon TL'lik katma değer sağlanacaktır” sözlerinin kullanıldığı açıklama şöyle devam etti:

“Bütün bunların yanında balıkçılığımızın sürdürülebilir olması kurallara bağlı avcılık ile mümkündür. Tüm balık türleri stoklarının gelecek nesillere aktarılabilmesi için av aracı, balık boyu, av zamanı ve yer yasaklarına uyulması ve en az bir kez üremelerine imkân tanınması sürdürülebilir balıkçılık yönetimi açısından büyük önem arz etmektedir. Su ürünleri kaynaklarını korumak için yasak olan 15 Mart-15 Haziran arası avcılık yapılmaması, yasal boyların altında balıkları avlamaması, büyük önem taşımaktadır. Sazan için bu boy 40 santimetredir.”

Programa Vali Arslantaş'ın yanı sıra Burdur Milletvekilleri Bayram Özçelik, Yasin Uğur, Bucak Kaymakamı Erol Tanrıkulu, Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Tuğrul, Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürü Serkan Erkan, kurum yöneticileri ve muhtarlar katıldı.