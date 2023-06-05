İhlas Haber Ajansı

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Karayolunda tırdan yükselen dumanlar korkuttu

Burdur-Antalya karayolunda seyir halindeki tırdan çıkan dumanlar paniğe neden oldu.


Olay, saat 21.15 sıralarında Burdur-Antalya karayolunun 6'ıncı kilometresinde Büğdüz Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Burdur'dan Antalya istikametine seyir halinde olan Hasan Ç. idaresindeki 07 FSL 75 plakalı tırdan bir anda dumanlar yükselmeye başladı. O sırada devriye gezen trafik ekipleri, bölgeye itfaiye ekibi istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, dumanın sebebinin tırın turbosundaki arıza olduğunu tespit etti. Herhangi bir sorunun olmadığı anlaşılınca ekipler normale döndü.

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