Kariyer söyleşileri'nin konuğu Burdur Valisi Hasan Şıldak oldu.

Söyleşiye, Rektör Prof. Dr. Adem Korkmaz, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Dalgar, Burdur İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Darcan, Mezunlarla İlişkiler ve Kariyer Planlama Koordinatörü Öğr. Gör. Veysel Dal, MAKÜ öğretim üyeleri ve Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi öğrencileri katıldı.

Kamu yönetimi bölümünden mezun olduğunu söyleyen Vali Şıldak, İlk valilik görevini Burdur'da yaptığını belirtti. Vali Şıldak, mesleğe başlangıcıyla ilgili olarak şunları söyledi: “Mesleğe mülki idare amiri, kaymakam, vali yardımcılığı ve mülkiye başmüfettişlik görevlerini yürüttükten sonra vali olarak atandım. 11 aydır valilik görevini yürütüyorum.”

Anayasa, kanun ve siyasal bilimler üzerine soru-cevap şeklinde gerçekleşen söyleşide öğrencilerden gelen soruları yanıtlayan Vali Şıldak, kariyerine başlangıç yaptığı kaymakamlık görevine başvurma süreci ile bilgiler verdi. Vali Şıldak, çalışmanın önemi ve alınan sorumlulukların yerine getirilmesi için yapılan fedakârlıklar ve inanmanın değeri üzerine birçok konuda öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

“Mülki idarecilik mesleğinin özü kaymakamlıkta başlar”

Kaymakam olmak isteyenlere de tavsiyelerde bulunan Vali Şıldak, konuşmasında “Her konudan anlamanız gerekiyor. Eğitim, güvenlik, yerel yönetimler, sosyoloji, toplum ilişkileri gibi çok geniş bir yelpazede her konudan biraz da olsa bilginizin olması gerekiyor. Rol yapmıyor, olduğunuz gibi samimi davranıyorsanız sonuçları olumlu olarak size yansıyor. Mülki idarecilik mesleğinin özü kaymakamlıkta başlar. Kaymakamlık tamamen işin mutfağında çalışmak demektir. Verilen kararlarınız çok önemli. Mevzuatlarla ilgili sıkıntılar yaşadığımız, karar verirken vicdanen taşıdığımız sorumluluklar oluyor. Tek taraflı kararlardan her zaman kaçınıyoruz. Her açıdan bakmak, herkesi dinlemek, kararları geniş bir yelpazeyi ele alarak vermek gerekiyor. Zaman içinde kazandığınız tecrübelerle işleriniz daha da kolaylaşıyor. Hukuka ve adalete uygun karar her zaman tarafları da mutlu ediyor. İyi açıklanan karar her zaman en iyi karardır. Fikirler toplanıp yönetişim modeli içinde karşılıklı konsensüs ile ele alınan karalar daha geçerlidir. Aldığınız kararı geri almamanız gerekiyor ve bu en kötü karar olur.” ifadelerine yer verdi.

Yaşanılan herhangi bir sorunu çözme aşaması ile ilgili yöneltilen soruya Vali Şıldak, “İl yönetimi ile yaşanılan sorunlarda olayın niteliğine ve türüne bağlı olarak hareket ediyoruz. Vali yardımcıları ile görev dağılımı ve iş bölümüyle en büyük destekçilerimiz onlardır. İl idaresi kanunu vardır, orada il idare şube başkanları vardır, il müdürleri kastedilmiştir. İstişare bir mekanizma ile krizler çözülmektedir.” şeklinde cevap verdi.

“Burdurlularla güvene dayalı çok samimi bir ilişkimiz var”

Birçok şehirde görev alması üzerine Burdur'da insanlarla iletişimde zorlanıp zorlanmadığı ile ilgili sorulan soruya Vali Şıldak, “Burdurlu vatandaşlarımızla iletişim çok kolay, ne yapmak istediğini anlıyorlar ve ona göre hareket ediyorlar. O yüzden Burdur'da hiçbir kesimle ilgili iletişim sorunu yaşamadım. Burdurlularla güvene dayalı çok samimi bir ilişkimiz var.” cevabını verdi.

Vali Şıldak, öğrencilere “Kendi alanınızla ilgili bol bol okuyun, bilgi sahibi olmaya çalışın. Alanın duayenlerince yazılmış kitapları, yapılmış söyleşileri kaçırmayın. Yabancı yazarları da okuyarak günceli takip etmeyi unutmayın.” tavsiyelerinde bulundu.Söyleşi, Öğr. Gör. Veysel Dal'ın Vali Hasan Şıldak'a anmalık takdim etmesiyle sona erdi.