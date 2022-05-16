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Karpuz pazar tezgâhlarında yerini almaya başladı

Yaz ayların vazgeçilmez meyvesi olan karpuz, Burdur’da pazar tezgâhlarında yerini almaya başladı.

Yaz ayların vazgeçilmez meyvesi olan karpuz, Burdur'da pazar tezgâhlarında yerini almaya başladı.


Yaz mevsiminin en çok tüketilen meyvelerinden karpuz, pazardaki yerini almaya başladı. Mevsimi henüz gelmediği için az bulunan karpuz, Burdur'da kilogramı 10 TL'den satışa sunuldu. Semt pazarı esnafı Çetin Dilman, karpuzu isteğe göre yarım ve çeyrek olarak dilimler halinde de sattıklarını dile getirdi. Dilman, bu yöntemin hem kendilerini hem de tüketiciyi memnun ettiğini ifade etti.

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