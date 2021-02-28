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Kayıp çoban saatler sonra yaralı halde bulundu

BURDUR (İHA) – Burdur merkeze bağlı Yaylabeli köyünde haber alınamayan çobanı aramaya çıkan arkadaşları, çobanı dağlık alanda yaralı halde buldu.


Burdur'da merkeze bağlı Yaylabeli köyünde çobanlık yapan Cafer Karaoğlan akşam saatlerinde evine dönmeyince ailesi ve arkadaşları merak etti. Öğlen saatlerinden beri haber alınamayan Karaoğlan'ı aramak için toplanan yakınları, taş ocağında çalışan işçileri taşıyan servisi durdurup yardım istedi. İşçiler ile birlikte kayıp çobanı arayan yakınları, Cafer Karaoğlan'ı Kaldırım mevkiinde dağlık bir alanda yaralı halde buldu. Yakınları hemen 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Uzun süredir yaralı olduğu ve beyin kanaması geçirdiği belirlenen Cafer Karaoğlan'a olay yerinde ilk müdahalesini yapan ekipler, yaralıyı Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

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