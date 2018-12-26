Kentsel tasarım projesi için referanduma gidiliyor

Burdur'un Bucak ilçesi'nde kentsel tasarım projesi için halk oylaması yapılacak.

Bucak Belediyesi, Cumhuriyet Caddesi jandarma kavşağından başlayıp Cumhuriyet meydanı ve çevresini kapsayan kent meydanı ve çevresi yayalaştırma, kentsel tasarım projesi için 28 Aralık Cuma günü halk oylamasına gidiyor. Referandum için Cami Mahallesi, Kredi Yurtlar Kurumunda 1 sandık, Konak Mahallesi Recai Tosyalı Düğün Salonunda 1 sandık ve Belediye hizmet binasında 1 sandıkta vatandaşlar oy kullanabilecek. Proje ve Halk oylaması hakkında bilgi veren Bucak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Yalçın Sezgin, “İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüz tarafından ileriye dönük olarak planlanan ve Halkımızın sosyal, ekonomik, kültürel ve toplumsal ihtiyaçları karşılamak, şehir kimliğini ön plana çıkarmak amacıyla farklı kesimler ve yaş guruplarının yararlanabileceği ve kolayca herkesin ulaşabileceği yaşam alanları oluşturmak için ‘Kent Meydanı ve Çevresi , Yayalaştırma ve Kentsel Tasarım Projesi ‘' hazırlandı. Proje ile, Halkımızın her kesiminin yararlanabileceği yeşil alanlar Betonlaşma olmadan inşaat yoğunluğu olmayacak şekilde ilçemizde öğrenim gören yaklaşık yedi bin üniversite öğrencimizin de sosyal yaşamını destekleyecek yaşam alanlarının oluşturulması, İlçe merkezimizde yaşana bilirliği arttıracak, yayalarımızın da trafik yoğunluğu olmadan rahatça dolaşımı ile ekonomik ve sosyal hayatın canlanmasına faydalı olacak yaya yollarının oluşturulması, yeşil alanlar, yayalaştırma, estetik, kültürel değerler ve diğer yönleriyle bir bütün olarak kent merkezinde ulaşılabilirlik, sosyal iletişim ve bütünleşmenin sağlanması ,ticari yapılarda kullanılan mevcut tabela ve sundurmalardan dolayı ortaya çıkan görüntü kirliliğini engellemek amacı ile proje kapsamında tek tip görüntü, kentsel estetik ile görünümün daha iyi bir görsel güzellik kazandırılarak resmi bayramlar ve diğer sosyal etkinliklerde kullanılabilecek geniş alanların oluşturulması düşünülmekte” dedi.

Projenin ilçeye örnek teşkil edecek şekilde referandum ile halkın görüşüne sunulduğunu kaydeden Sezgin, “Proje referandum sonucu nitelikli çoğunluğun oranı ve idarenin takdirinde olup, duruma göre proje hazırlama çalışmalarında ikinci aşamaya geçilecek. Ayrıca proje ile mevcut inşaat alanlarında artış olmadan aynen korunması diğer sosyal alanların yer altına alınmasıyla yapılaşma yoğunluğundan kaçınılacak. İlçemiz gelişmekte ve büyümekte olan bir yer olmakla birlikte köhneleşen binalardan yenilenmesi, şehrin silueti ve mimari estetik açısından yeni bir Bucak kimliği kazanması için projenin önemi büyüktür” diye konuştu.