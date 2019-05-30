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Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan Burdurlu 21 gaziye madalya ve beratları törenle verildi

Burdur merkez ve ilçelerde yaşayan Kıbrıs gazilerine törenle berat ve madalyaları verildi.


Tarım İl Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen KKTC Milli Mücadele Madalyası Beratı Tevcih Töreni'nde konuşan Vali Hasan Şıldak, Kıbrıs Barış Harekatı'nın milli duyguları kabartan, milleti heyecanlandıran tarihteki coşku sayfalarından biri olduğunu söyledi.


Türkiye Cumhuriyeti'nin 20 Temmuz 1974'te Kıbrıs Barış Harekatı'nı garantörlük yetkileriyle zaferle sonuçlandığını aktaran Vali Şıldak, "Bugünkü nesil olan bizler, bu topraklara kanıyla canıyla bedel ödeyerek sahip olmuş şehitlerimizin o yolda mücadele etmiş gazilerimizin varlığıyla vatanımızın üzerinde hür ve bağımsız yaşayabiliyoruz. Barış harekatında şehit düşen ülkemizin ve Kıbrıs Türk halkının evlatlarını, mücahitleri rahmetle ve minnetle anıyoruz, madalyalarını tevcih edeceğimiz 21 gazimize de şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.


Konuşmaların ardından Vali Şıldak ve protokol üyeleri, 21 Burdurlu Kıbrıs Gazisi'ne KKTC Milli Mücadele Madalyası Beratı'nı tevdi etti. Madalya Törenine Burdur Valisi Hasan Şıldak. Garnizon Komutanı P. Albay Hakan Tutucu, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Duygulu, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, İl Jandarma Komutanı J.Alb. Orhan Kılıç, Muharip Gaziler Derneği Başkanı Hasan Okyar ve gazilerin yakınları katıldı.

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